23.09.2025 19:31 Дмитро Колонєй

Штучний інтелект викликає психоз

Як це відбувається поінформували пацієнти, якими переповнені лікарні у США.

Вже навіть з'явилася неофіційна назва цього стану – "ШІ-психоз". Так називають випадки, коли люди створюють собі "нейродруга", а той у діалогах починає все більше маніпулювати ними: давати дивні поради та незвичайні "життєві інструкції".

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram