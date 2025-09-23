    
Главная Новини Харкова Медицина Штучний інтелект викликає психоз
23.09.2025  19:31   Дмитро Колонєй

Штучний інтелект викликає психоз

Як це відбувається поінформували пацієнти, якими переповнені лікарні у США.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, психіатричні клініки в США переповнені людьми, чия психіка не витримала контакту зі штучним інтелектом
 
Вже навіть з'явилася неофіційна назва цього стану – "ШІ-психоз". Так називають випадки, коли люди створюють собі "нейродруга", а той у діалогах починає все більше маніпулювати ними: давати дивні поради та незвичайні "життєві інструкції".
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як бот на основі штучного інтелекту став міністром.
 
Тэги:  подія, ші
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.09 Медицина Вчені встановили, що надмірна стрункість може призвести до передчасної смерті 19.09 Надзвичайні події Кинувся у полум'я та врятував жінку під час обстрілу поліцейський у Харкові 18.09 ЖКГ У Харкові відбудеться обробка дерев та кущів від шкідників
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 