20.09.2025 15:59 Дмитро Колонєй

Володимир Зеленський розповів, як триває боротьба із ДРГ росіян на Куп'янському напрямку Харківщиніи

Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи на Харківщини.



Володимир Зеленський розповів, якується боротьба із ДРГ росіян на Куп'янському напрямку Харківщиніи



Як повідомляє РЕДПОСТ , в районі Куп'янська "у нас діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", зазначив Президент України.

За інформацією командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка, російським військовим вдалося зайти на північні околиці Куп'янська завдяки підземній газовій трубі,

"Протягом часу штурмування річки Оскіл з лівого на правий берег росіяни вели роботи щодо прокладання маршрутів саме користуючись газотранспортною системою — через трубу. Дійсно, противник почав використовувати газову трубу для затягування туди засобів. Це підтверджують, в першу чергу, російські джерела інформації, різні пабліки, де вони публікують відео з труб, ну і ми почали фіксувати їхні виходи з газової труби. І як наслідок — взяли під вогневий контроль", — розповів Федоренко.

Газову трубу, через яку російські військові могли проходити ближче до Куп'янська, підірвали. Тепер вони намагаються наростити переміщення через Оскіл на човнах і плотах.

Ситуацію ускладнює ще й те, що у Куп'янську, попри те, що до міста заходять російські ДРГ і з ними тривають вуличні бої, лишаються близько 900 цивільних, які відмовляються виїздити.

Більгість з цих людей не "ждуни", які чекають "руський мір", а ті, які все життя прожили в Куп'янську, і ті, які не бажали виїжджати в інші міста.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що наступом на Куп'янськ керує зрадник з Харківщини.