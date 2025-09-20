20.09.2025 16:41 Дмитро Колонєй

Вчені встановили, що надмірна стрункість може призвести до передчасної смерті

Підбиті підсумки дослідження данців.



Як повідомляє РЕДПОСТ, нове дослідження дійшло висновку , що надмірна худорлявість може бути більш смертельною, ніж надмірна вага або легке ожиріння, і дослідники дійшли висновку, що можливо бути «товстим, але у формі».

Вчені спостерігали за 85 761 особою протягом п'яти років, протягом яких вісім відсотків учасників (7 555) померли.

81,4% учасників були жінками, а середній вік на початку дослідження становив 66,4 роки.

Щоб розрахувати ІМТ слід возвести у квадрат зріст та поділити вагу на це значення.

Данські вчені виявили, що люди з надмірною вагою або незначним ожирінням не мали більшої ймовірності померти, ніж ті, хто мав верхній здоровий діапазон індекс маси тіла (ІМТ) від 22,5 до 25 років. Категорія «товстих, але у формі» включала людей з ІМТ від 25 до 30, які технічно мають надмірну вагу, та людей з ІМТ від 30 до 35, чия вага ставить їх у нижню межу діапазону ожиріння. Натомість, їхній аналіз показав, що люди з недостатньою вагою, яка класифікується як ІМТ 18,5 і менше, мали у 2,7 рази більшу ймовірність померти.

Ті, хто перебував у нижній частині здорового діапазону з ІМТ від 18,5 до 20,0, мали вдвічі більшу ймовірність померти. Ті, хто перебував у середині здорового діапазону з ІМТ від 20,0 до 22,5, мали на 27 відсотків більшу ймовірність померти. Однак, ІМТ у діапазоні від 35 до 40,0 — відомий як ожиріння 2 класу, що є категорією між ожирінням та тяжким ожирінням — мав на 23 відсотки підвищений ризик смерті.

Провідний дослідник, доктор Сігрід Б'єрге Грібсхольт з Університетської лікарні Орхуса, пояснила, що є кілька міркувань, які слід враховувати, розглядаючи дані.

«У цих випадках саме хвороба, а не сама низька вага, збільшує ризик смерті, що може створювати враження, що вищий ІМТ є захисним фактором.

«Оскільки наші дані отримані від людей, які проходили сканування з міркувань здоров'я, ми не можемо повністю виключити це».

Але вона додала: «Також можливо, що люди з вищим ІМТ, які живуть довше — більшість людей, яких ми досліджували, були літніми — можуть мати певні захисні риси, які впливають на результати.

«Тим не менш, відповідно до попередніх досліджень, ми виявили, що люди з недостатньою вагою стикаються з набагато вищим ризиком смерті.