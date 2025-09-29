29.09.2025 21:48 Дмитро Колонєй

Легкий салат зі смаженою куркою, солодким перцем та свіжими томатами.

Якщо обсмажити курку з мінімумом олії – вийде салат правильного харчування.

Як пише РЕДПОСТ, цей салат - ідеальне поєднання соковитого смаженого курячого філе та хрустких, свіжих овочів. Він не тільки готується неймовірно швидко, а й ідеально підходить для легкого обіду чи вечері. А завдяки заправці з оливкової олії та лимонного соку, а також щіпці пармезану він стане справжнім гурманським відкриттям.

Салат зі смаженою куркою, помідорами та болгарським перцем

Продукти:

1 куряче філе,

300 г помідорів,

200 г огірків,

100 г болгарського перцю,

30 г салатного міксу,

оливкова олія,

лимонний сік,

пармезан,

спеції.

Покроковий рецепт приготування

Приправити куряче філе сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями. Обсмажити приправлене філе на сковороді до готовності та золотистої скоринки. Нарізати готове куряче філе тонкими слайсами (скибочками). Тонко нарізати помідори, огірки та болгарський перець. Викласти салатний мікс на велику плоску страву або салатник. Красиво викласти нарізані овочі та слайси курки поверх салатного міксу. Збризкати салат оливковою олією і свіжовичавленим лимонним соком. Посипати салат натертим пармезаном.