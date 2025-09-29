29.09.2025 21:48 Дмитро Колонєй
Легкий салат зі смаженою куркою, солодким перцем та свіжими томатами.
Якщо обсмажити курку з мінімумом олії – вийде салат правильного харчування.
Як пише РЕДПОСТ, цей салат - ідеальне поєднання соковитого смаженого курячого філе та хрустких, свіжих овочів. Він не тільки готується неймовірно швидко, а й ідеально підходить для легкого обіду чи вечері. А завдяки заправці з оливкової олії та лимонного соку, а також щіпці пармезану він стане справжнім гурманським відкриттям.
Салат зі смаженою куркою, помідорами та болгарським перцем
Продукти:
-
1 куряче філе,
-
300 г помідорів,
-
200 г огірків,
-
100 г болгарського перцю,
-
30 г салатного міксу,
-
оливкова олія,
-
лимонний сік,
-
пармезан,
-
спеції.
Покроковий рецепт приготування
-
Приправити куряче філе сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями.
-
Обсмажити приправлене філе на сковороді до готовності та золотистої скоринки.
-
Нарізати готове куряче філе тонкими слайсами (скибочками).
-
Тонко нарізати помідори, огірки та болгарський перець.
-
Викласти салатний мікс на велику плоску страву або салатник.
-
Красиво викласти нарізані овочі та слайси курки поверх салатного міксу.
-
Збризкати салат оливковою олією і свіжовичавленим лимонним соком.
-
Посипати салат натертим пармезаном.
