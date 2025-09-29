    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські будинки готують до зими (фото)
29.09.2025  21:09   Дмитро Колонєй

Харківські будинки готують до зими (фото)

Стало відомо, якими роботами та де наразі займаються харківські комунальники.

Готують до зими будинки міста комунальники: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці профільних служб готують житлові будинки в Холодногірському районі до осінньо-зимового періоду. Зокрема, комунальники ремонтують покрівлі.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова впорядковують Салтівський район.

 

