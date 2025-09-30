    
Прогноз погоди у Харкові на 30 вересня
30.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 вересня

У Харкові буде вітряно, швидкість поривів сягатиме 15–20 м/с. Небо вкриють хмари, але погода залишиться переважно сухою.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 вересня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без опадів.

Вітер східний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 11 – 13° тепла.

Народні прикмети

  • журавлі відлітають цього дня – сніг на Покрову не забариться;
  • ранок похмурий – очікуй теплі дні;
  • суха погода – зима прийде пізно;
  • дощ пішов – зима буде сніжною.
