Прогноз погоди у Харкові на 30 вересня

У Харкові буде вітряно, швидкість поривів сягатиме 15–20 м/с. Небо вкриють хмари, але погода залишиться переважно сухою.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 вересня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без опадів.
Вітер східний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 11 – 13° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Сьогодні день підходить для зосередженості на важливих справах і планування майбутніх кроків. Нові ідеї та обдумані рішення принесуть позитивні результати.
У Харкові буде вітряно, швидкість поривів сягатиме 15–20 м/с. Небо вкриють хмари, але погода залишиться переважно сухою.
Сьогодні професійне свято відзначають бібліотекарі та перекладачі.
влажность:
давление:
ветер: