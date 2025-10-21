Прогноз погоди у Харкові на 21 жовтня

У вівторок у Харкові очікується похмура та дощова погода. Зранку можливий дрібний дощ, який у денні години посилиться. Ближче до вечора опади поступово зменшаться, а небо залишатиметься затягнутим хмарами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 жовтня очікується хмарна погода. Вранці слабкий туман. Вдень дощ.
Вітер західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 6 – 8° тепла..
День сприятливий для спокійної роботи та роздумів про майбутнє. Не варто поспішати — уважність і терпіння принесуть кращі результати, ніж імпульсивні рішення.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
