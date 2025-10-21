    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 21 жовтня
21.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 жовтня

У вівторок у Харкові очікується похмура та дощова погода. Зранку можливий дрібний дощ, який у денні години посилиться. Ближче до вечора опади поступово зменшаться, а небо залишатиметься затягнутим хмарами.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 жовтня очікується хмарна погода. Вранці слабкий туман. Вдень дощ.

Вітер західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 6 – 8° тепла..

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Народні прикмети

  • повітря тепле – чекайте на відлигу;
  • ясний день – похолодання прийде дуже швидко;
  • дим йде догори – до теплої погоди;
  • сонце має червонуватий відтінок – погода буде сонячною, але морозною.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 20 жовтня 19.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 19 жовтня 18.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 18 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 