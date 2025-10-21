21.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 жовтня

У вівторок у Харкові очікується похмура та дощова погода. Зранку можливий дрібний дощ, який у денні години посилиться. Ближче до вечора опади поступово зменшаться, а небо залишатиметься затягнутим хмарами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 жовтня очікується хмарна погода. Вранці слабкий туман. Вдень дощ.

Вітер західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 6 – 8° тепла..

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

повітря тепле – чекайте на відлигу;

ясний день – похолодання прийде дуже швидко;

дим йде догори – до теплої погоди;

сонце має червонуватий відтінок – погода буде сонячною, але морозною.