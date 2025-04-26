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26.04.2025  21:47   Дмитро Колонєй

Готуємо ніжні сирні маффіни на кефірі

Популярний варіант сніданку чи перекушування.


Готуємо ніжні сирні маффіни на кефірі
Як пише РЕДПОСТ, мафіни зручно брати з собою в дорогу і, що важливо, часу на їх приготування йде не дуже багато. За цим рецептом вони виходять досить ситними, з насиченим сирним смаком.
 

Сирні маффіни на кефірі

 

Продукти:

 
  • Сир твердий - 110 г
  • Кефір – 125 мл
  • Яйце куряче - 1 шт.
  • Борошно пшеничне – 150 г
  • Розпушувач – 1 ч.л.
  • Сіль – щіпка
  • Кунжут – 1 год.
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Покроковий рецепт приготування

 
  1. Збити яйце зі щіпкою солі.
  2. Влити кефір.
  3. Додати натертий на великій тертці сир.
  4. Добре перемішати.
  5. Просіяти борошно.
  6. Додати борошно з розпушувачем.
  7. Ще раз перемішати.
  8. Викласти тісто у формочки.
  9. Посипати кунжутом.
  10. Випікати в розігрітій до 190 градусів духовці 25 хвилин.
  11. Остудити.
  12. Сирні мафіни готові.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати запечений багет із куркою.
 
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