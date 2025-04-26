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26.04.2025  21:01   Дмитро Колонєй

Рятувальники попереджають про зміну погодних умов на Харківщині

Фіхівці звертають увагу нанебезпечні метеорологічні явища по Харківщині.

Попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вночі 27 квітня 2025 року по місту та по області на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 - 3°.
 
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I рівень небезпечності, жовтий.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перевірили воду з джерел.
 
Тэги:  поради, погода, хакрків
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