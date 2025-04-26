    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Забив до смерті та пограбував чоловіка мешканець Харківщини
26.04.2025  20:00   Дмитро Колонєй

Забив до смерті та пограбував чоловіка мешканець Харківщини

На Харківщині оголосили підозру у вчиненні низки злочинів жителю Зміївщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині 17 квітня 2025 року в одному із сіл неподалік міста Зміїв п'яний 38-річний місцевий мешканець разом із цивільною дружиною завітав до знайомих. Тут, під час застілля зі спільним вживанням алкоголю, спалахнув конфлікт між фігурантом та його 51-річним знайомим.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
У ході сварки підозрюваний схопив фрагмент цегли та вдарив їм потерпілому по голові, після чого дерев’яною палицею завдав ще кілька ударів. Від отриманих травм чоловік та помер у медичному закладі Харкова, через кілька днів.
 
Крім того, в день скоєння злочину фігурант викрав із домоволодіння потерпілого мобільний телефон, бензопилу та дві банківські картки. Правоохоронці встановили та затримали зловмисника.
 
24 квітня 2025 року слідчі оголосили правопрушнику підозру, а суд відправив фігуранта під варту.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що заарештовано чоловіка, який вбив жінку на ринку "Барбашово".
 
Тэги:  вбивство, смерть, харків, кримінал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.04 Надзвичайні події Вбивство на ринку "Барбашово": суд у Харкові обрав запобіжний засіб зловмиснику 22.04 Надзвичайні події Повідомлено про підозру 71-річному чоловіку, який вбив жінку на ринку Харкова 21.04 ЖКГ На Харківщині окупанти вбили двох мирних мешканців
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 