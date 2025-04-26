26.04.2025 20:00 Дмитро Колонєй

Забив до смерті та пограбував чоловіка мешканець Харківщини

На Харківщині оголосили підозру у вчиненні низки злочинів жителю Зміївщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині 17 квітня 2025 року в одному із сіл неподалік міста Зміїв п'яний 38-річний місцевий мешканець разом із цивільною дружиною завітав до знайомих. Тут, під час застілля зі спільним вживанням алкоголю, спалахнув конфлікт між фігурантом та його 51-річним знайомим.

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У ході сварки підозрюваний схопив фрагмент цегли та вдарив їм потерпілому по голові, після чого дерев’яною палицею завдав ще кілька ударів. Від отриманих травм чоловік та помер у медичному закладі Харкова, через кілька днів.

Крім того, в день скоєння злочину фігурант викрав із домоволодіння потерпілого мобільний телефон, бензопилу та дві банківські картки. Правоохоронці встановили та затримали зловмисника.

24 квітня 2025 року слідчі оголосили правопрушнику підозру, а суд відправив фігуранта під варту.