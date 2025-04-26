26.04.2025 19:14 Дмитро Колонєй

На Харківщині реформували навчальні заклади

Стало відомо, як зміняться чотири учбові заклади Харківщини та для чого це зроблено.



На Харківщині реформували навчальні заклади



Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині створено ліцеї нового типу та Центр національно-патріотичного виховання на базі санаторних шкіл.

«Харківська санаторна школа №9» функціонуватиме як «Харківський академічний ліцей №9». Це відкриє нові можливості для учнів: отримання якісної базової та профільної середньої освіти, підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах, дослідницьких проєктах. Учнів готуватимуть до інноваційної діяльності і критичного мислення.

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«Кочетоцька санаторна школа» реформована у Чугуївський академічний ліцей «Синергія». Заклад працюватиме за академічною програмою та впроваджуватиме дослідницько-орієнтоване навчання. Велика увага приділятиметься розвитку науково-технічного потенціалу учнів, підтримці творчих ініціатив педагогів.

«Харківська санаторна школа №13» стала Харківським академічним ліцеєм «Інтел 13». Новий статус дозволить закладу реалізувати освітні програми академічного спрямування з фокусом на інтелектуальний розвиток учнів, підготовку майбутніх лідерів, науковців і фахівців технічних напрямків.

Також створено новий заклад – «Харківський центр національно-патріотичного виховання «Захисник», який замінив «Харківську санаторну школу № 1». Центр стане майданчиком для розвитку фізичної підготовки молоді, популяризації військово-патріотичного та туристсько-краєзнавчого виховання. У межах діяльності Центру учні зможуть здобути базові військові компетенції, брати участь у спортивних заходах та дослідженнях, пов’язаних із історією Харківщини.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що до початку нового навчального року в Салтівському районі планують відкрити три підземні школи.