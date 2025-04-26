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26.04.2025  19:14   Дмитро Колонєй

На Харківщині реформували навчальні заклади

Стало відомо, як зміняться чотири учбові заклади Харківщини та для чого це зроблено.


На Харківщині реформували навчальні заклади
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині створено ліцеї нового типу та Центр національно-патріотичного виховання на базі санаторних шкіл.
 
  • «Харківська санаторна школа №9» функціонуватиме як «Харківський академічний ліцей №9». Це відкриє нові можливості для учнів: отримання якісної базової та профільної середньої освіти, підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах, дослідницьких проєктах. Учнів готуватимуть до інноваційної діяльності і критичного мислення.

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  • «Кочетоцька санаторна школа»  реформована у Чугуївський академічний ліцей «Синергія». Заклад працюватиме за академічною програмою та впроваджуватиме дослідницько-орієнтоване навчання. Велика увага приділятиметься розвитку науково-технічного потенціалу учнів, підтримці творчих ініціатив педагогів.
  • «Харківська санаторна школа №13» стала Харківським академічним ліцеєм «Інтел 13». Новий статус дозволить закладу реалізувати освітні програми академічного спрямування з фокусом на інтелектуальний розвиток учнів, підготовку майбутніх лідерів, науковців і фахівців технічних напрямків.
  • Також створено новий заклад – «Харківський центр національно-патріотичного виховання «Захисник», який замінив «Харківську санаторну школу № 1». Центр стане майданчиком для розвитку фізичної підготовки молоді, популяризації військово-патріотичного та туристсько-краєзнавчого виховання. У межах діяльності Центру учні зможуть здобути базові військові компетенції, брати участь у спортивних заходах та дослідженнях, пов’язаних із історією Харківщини. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що до початку нового навчального року в Салтівському районі планують відкрити три підземні школи.
 
Тэги:  подія, школа, харків, навчання
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