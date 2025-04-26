26.04.2025 18:32 Дмитро Колонєй

Судитимуть службовця, який розтратив мільйони гривень на Харківщині

Як зловмисник це зробив з'ясували правоохоронці Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , судитимуть 48-річного вже колишнього співробітника підприємства з будівництва свердловин та газопроводів у м. Берестин на Харківщині. Фігурнату, як матеріально-відповідальній особі було ввірено товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 9 млн гривень. Отже, майно знаходилось у правомірному володінні службовця, який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці та зберіганню вказаних цінностей підприємства.

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Але під час перевірки виявлено недостачу на суму понад 2,4 млн гривень, бо співробітник, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи посадову інструкцію та договір про матеріальну відповідальність, розтратив товарно-матеріальні цінності підприємства.

Обвинуваченого судитимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Чоловіку загрожує від семи до дванадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.