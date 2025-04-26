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26.04.2025  18:32   Дмитро Колонєй

Судитимуть службовця, який розтратив мільйони гривень на Харківщині

Як зловмисник це зробив з'ясували правоохоронці Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, судитимуть 48-річного вже колишнього співробітника підприємства з будівництва свердловин та газопроводів у м. Берестин на Харківщині. Фігурнату, як матеріально-відповідальній особі було ввірено товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 9 млн гривень. Отже, майно знаходилось у правомірному володінні службовця, який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці та зберіганню вказаних цінностей підприємства.
 
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Але під час перевірки виявлено недостачу на суму понад 2,4 млн гривень, бо співробітник, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи посадову інструкцію та договір про матеріальну відповідальність, розтратив товарно-матеріальні цінності підприємства. 
 
Обвинуваченого судитимуть у Красноградському районному суді Харківської області. 
 
Чоловіку загрожує від семи до дванадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про викриття посадовця міськради Харківщини, який намагався привласнити 5 млн грн, виділених на відбудову житла.
 
Тэги:  афера, розтрата, харків, шахрайство, крадіжка
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