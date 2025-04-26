На Харківщині загарбники тиснуть атаками на оборонців Кругляківки та Загризового

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 26 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Куп’янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Кругляківки та Загризового.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти штурмують позиції захисників Нової Кругляківки та інформував про ситуацію на Харківському напрямку, загарбники більше 500 разів обстріляли позиції Сил оборони
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Зірки схиляють до активності, але організм прагнутиме відпочинку – можливий внутрішній дисбаланс. Щоб уникнути хаосу, краще відкласти справи й присвятити день відновленню сил.
Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
26 квітня 1986 року Чорнобильська АЕС стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи.
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