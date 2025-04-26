26.04.2025 17:32 Дмитро Колонєй

На Харківщині загарбники тиснуть атаками на оборонців Кругляківки та Загризового

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 26 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Куп’янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Кругляківки та Загризового.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти штурмують позиції захисників Нової Кругляківки та інформував про ситуацію на Харківському напрямку, загарбники більше 500 разів обстріляли позиції Сил оборони