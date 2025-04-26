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26.04.2025  16:50   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова усувають наслідки атаки БПЛА росіян (фото)

Наводять лад у постраждалому районі міста працівники КП «Харківблагоустрій».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  26 квітня 2025 року орієнтовно о 6:00 уламки БпЛА ворога впали на проїжджу частину у Шевченківському районі м. Харкова. Хлопець 14 років дістав акубаротравму. Попередньо встановлено, що для ударів ворог використав безпілотники «Герань-2».                           
 
Працівники комунального підприємства усувають наслідки атаки ворожого безпілотника:
  • прибирають бите скло
  • впорядковують прибудинкові території.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про атаку російських безпілотників та її наслідки.
 

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Тэги:  благоустрій, агрессия россии, харків, бпла
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