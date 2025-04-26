26.04.2025 15:14 Дмитро Колонєй

Поліцейські спіймали рецидивіста, який обікрав будинок у передмісті Харкова

Під Харковом правоохоронці оголосили підозру злодюзі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 24 квітня 2025 року зловмисник забрався у чужий будинок в селі Солоницівка Харківського району та викрав звідки бензиновий культиватор. Поліцейські в ході розшуків викрили порушника, яким виявився 41-річний крадій-рецидивіст. Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили фігуранту про підозру у скоєнні крадіжки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині двоє чоловіків обікрали склад.