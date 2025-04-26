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26.04.2025  14:14   Дмитро Колонєй

Ці люди захистили нас від такої чуми, що загрожувала всьому світу - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поклав квіти до памʼятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС з нагоди 39-ї річниці трагедії.


Ці люди захистили нас від такої чуми, що загрожувала всьому світу - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ,  під час заходу мер Харкова Ігор Терехов подякував чорнобильцям за їхній подвиг і самопожертву. Він зазначив, що завдяки їхній мужності було врятовано життя мільйонів людей. 
 
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«Минуло вже 39 років з того часу, але пам'ять про ті трагічні події жива. Дуже важливо сьогодні, що ми збираємося разом з чорнобильцями, бо тоді ці люди захистили нас від такої чуми, що загрожувала всьому світу. Хтось із них поклав своє життя за те, щоб ми жили. І це важливо знати. І особливо зараз, коли йде жорстока війна. Я дуже вдячний сьогодні всім чорнобильцям, які допомагають, волонтерять, стали до лав ЗСУ, і тим, хто не зміг прийти, але теж перебуває в Харкові, працює. І це приклад для всіх нас», - зазначив Ігор Терехов.
 
Поклав квіти до памʼятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС з нагоди 39-ї річниці трагедії Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Поклав квіти до памʼятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС з нагоди 39-ї річниці трагедії Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Поклав квіти до памʼятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС з нагоди 39-ї річниці трагедії Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог вранці 26 квітня 2025 року вдарив поблизу дитячого майдинчика і наслідки цього влучання по місту могли б бути трагічними.
 
Тэги:  ігор терехов, чернобиль, харків
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