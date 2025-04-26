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26.04.2025  13:21   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова рятувальники боролися з вогнем 5 годин та ліквідували маштабну пожежу (фото)

Під Харковом пожежники впоралися із вогняною стихією, яка вирувала на цивільному підприємстві після удару безпілотника.

Боролися з вогнем 5 годин та ліквідували маштабну пожежу у передмісті рятувальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, близько 07:20 26 квітня 2025 року ворожі ударні безпілотники атакував цивільне підприємство у м. Дергачі.
 
Боролися з вогнем 5 годин та ліквідували маштабну пожежу у передмісті рятувальники: Новини Харкова
 
Постраждало 2 працівники. Виникла пожежа площею 2500 м кв. в одній із складських будівель. Пошкоджень зазнала сусідня складська споруда.
 
Боролися з вогнем 5 годин та ліквідували маштабну пожежу у передмісті рятувальники: Новини Харкова
 
Боролися з вогнем 5 годин та ліквідували маштабну пожежу у передмісті рятувальники: Новини Харкова
 
О 12:05 пожежу вдалось ліквідувати.
 
Тэги:  пожежа, бпла, харків, агрессия россии
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