26.04.2025 13:21 Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова рятувальники боролися з вогнем 5 годин та ліквідували маштабну пожежу (фото)

Під Харковом пожежники впоралися із вогняною стихією, яка вирувала на цивільному підприємстві після удару безпілотника.

Як повідомляє РЕДПОСТ, близько 07:20 26 квітня 2025 року ворожі ударні безпілотники атакував цивільне підприємство у м. Дергачі.

Постраждало 2 працівники. Виникла пожежа площею 2500 м кв. в одній із складських будівель. Пошкоджень зазнала сусідня складська споруда.

О 12:05 пожежу вдалось ліквідувати.