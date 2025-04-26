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26.04.2025  07:47   Дмитро Колонєй

Через удар БПЛА по Харкову постраждала дитина

Попередні дані про наслідки ворожої атаки надав мер Харкова Ігор Терехов.


Через удар БПЛА по Харкову постраждала дитина
Як повідомляє РЕДПОСТ,  у Харкові пролунала низка вибухів через атаку окупантів. Один з ударів прийшовся по Шевченківському району Харкова. На місці влучання зафіксовано дим. Інший приліт біля багатоповерхівки у тому ж районі.
"Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА у Шевченківському районі, постраждала дитина. Попередньо - акубаротравма. Уся медична допомога дитині надається", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Пошкоджено балкони та вибиті вікна. Обстеження місця удару триває.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як рятувальники напередодні ліквідовували наслідки  ударів російських безпілотників.
 
Тэги:  агрессия россии, бпла, харків
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