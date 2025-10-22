22.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 жовтня

Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться та ніщо не нагадуватиме про похмуру ніч. За прогнозом синоптиків, вдень опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 8 – 10° тепла.

Народні прикмети

ясна та спокійна погода – провісник затяжної й теплої осені;

дощ 22 жовтня – узимку очікується тривала відлига;

перший сніг цього дня – знак ранньої та рясної на опади зими;

сильний вітер – зима видасться вітряною й холодною;

чисте зоряне небо ввечері – до близьких морозів;

птахи літають низько – скоро прийде негода;

дощ із самого ранку – попередження про швидке похолодання;

сніг випав саме сьогодні – рік обіцяє бути щасливим;

з’явилися бурульки на дахах – чекати на морозну та сувору зиму.