21.10.2025 21:34 Дмитро Колонєй

Ви підготували не одне покоління вчителів, вихователів, психологів, культурологів - Ігор Терехов

Відбулися урочистості з нагоди 105-річчя заснування Харківської гуманітарно-педагогічної академії.



Ви підготували не одне покоління вчителів, вихователів, психологів, культурологів - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов під час виступу на заході привітав зі святом колектив, викладачів і студентів вишу, подякував педагогам за багаторічну працю, відданість своїй справі та значний внесок у розвиток системи освіти Харкова.

За його словами, підготовка педагогічних кадрів - один із основних напрямів, від якого залежить майбутнє міста, виховання молодого покоління, формування світогляду всіх українців.

«За ці роки ви підготували не одне покоління вчителів, вихователів, психологів, культурологів. Дякую за вашу роботу й за те, що під час війни ви продовжуєте навчати, допомагаєте переселенцям, займаєтеся волонтерською діяльністю», - сказав Ігор Терехов.

Мер вручив нагрудний знак «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня ректору академії Галині Пономарьовій, а також почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та цінні подарунки - годинники - працівникам вишу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, арніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов відзначив відомого спортсмена та рекордсмена.