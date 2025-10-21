    
Главная Новини Харкова Освіта Ви підготували не одне покоління вчителів, вихователів, психологів, культурологів - Ігор Терехов
21.10.2025  21:34   Дмитро Колонєй

Ви підготували не одне покоління вчителів, вихователів, психологів, культурологів - Ігор Терехов

Відбулися урочистості з нагоди 105-річчя заснування Харківської гуманітарно-педагогічної академії.


Ви підготували не одне покоління вчителів, вихователів, психологів, культурологів - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов під час виступу на заході привітав зі святом колектив, викладачів і студентів вишу, подякував педагогам за багаторічну працю, відданість своїй справі та значний внесок у розвиток системи освіти Харкова.
 
За його словами, підготовка педагогічних кадрів - один із основних напрямів, від якого залежить майбутнє міста, виховання молодого покоління, формування світогляду всіх українців.
 
«За ці роки ви підготували не одне покоління вчителів, вихователів, психологів, культурологів. Дякую за вашу роботу й за те, що під час війни ви продовжуєте навчати, допомагаєте переселенцям, займаєтеся волонтерською діяльністю», - сказав Ігор Терехов.
 
Відбулися урочистості з нагоди 105-річчя заснування Харківської гуманітарно-педагогічної академії: Новини Харкова
 
Відбулися урочистості з нагоди 105-річчя заснування Харківської гуманітарно-педагогічної академії: Новини Харкова
 
Відбулися урочистості з нагоди 105-річчя заснування Харківської гуманітарно-педагогічної академії: Новини Харкова
 
Відбулися урочистості з нагоди 105-річчя заснування Харківської гуманітарно-педагогічної академії: Новини Харкова
 
Відбулися урочистості з нагоди 105-річчя заснування Харківської гуманітарно-педагогічної академії: Новини Харкова
 
Відбулися урочистості з нагоди 105-річчя заснування Харківської гуманітарно-педагогічної академії: Новини Харкова
 
Мер вручив нагрудний знак «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня ректору академії Галині Пономарьовій, а також почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та цінні подарунки - годинники - працівникам вишу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, арніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов відзначив відомого спортсмена та рекордсмена.
 
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 Суспільство Ігор Терехов привітав з професійним святом автомобілістів та дорожників   21.10 Спорт Ігор Терехов відзначив відомого спортсмена (фото) 21.10 Влада Ігор Терехов повідомив про руйнування після нічної атаки КАБами по Харкову
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 