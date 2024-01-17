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17.01.2024  21:40   Дмитро Колонєй

Готуємо мафіни на кефірі з ковбасою

Замість ковбаси можна взяти сосиски, шинку – будь-що.

Як приготувати мафіни на кефірі з ковбасою
 
Як пише РЕДПОСТ, легкий та низькокалорійний кефір – чудова основа для найрізноманітніших сніданків.

Маффіни на кефірі з ковбасою

Продукти:

 

  • 120 г борошна,
  • 100 мл кефіру,
  • 80 г твердого сиру,
  • 50 г ковбаси,
  • 1 ч. л. розпушувача,
  • 1 яйце.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Віночком збити яйце з кефіром.
  2. Додати борошно, розпушувач, спеції за смаком, тертий сир та нарізану ковбасу.
  3. Викласти тісто у формочки
  4. Випікати мафіни близько 25 хвилин у духовці при 200 градусах.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати картопляні кулькі із сиром.

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Тэги:  рецепт, мафіни, борошно, кефір, сир, ковбаса, яйця
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