18.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 січня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці очікується дрібний сніг, удень - дрібний дощ, який до вечора піде ще сильніше.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 січня очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень мокрий сніг з переходом у дощ.



Вночі та вранці туман, видимість 200 - 500 м; слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.



Вітер південно-східний, 7–12 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с.



Температура повітря: вночі 11–13° морозу, вдень підвищення до 2–4° тепла.

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Народні прикмети

Якщо цього дня заметіль, сніг і поземка – бути хорошому врожаю.

Відлига цього дня вказує на вологе літо і поганий врожай.

Сильні південні вітри 18 січня передвіщають грозове літо, а заметіль приносить заметіль на Масницю.

Опівдні з-за хмар виглянуло сонце — чекайте на ранню весну.

Повний місяць цього дня обіцяє великий розлив річок навесні.