    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 18 січня
18.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 січня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці очікується дрібний сніг, удень - дрібний дощ, який до вечора піде ще сильніше.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 січня очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень мокрий сніг з переходом у дощ.

Вночі та вранці туман, видимість 200 - 500 м; слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с.

Температура повітря: вночі 11–13° морозу, вдень підвищення до 2–4° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Якщо цього дня заметіль, сніг і поземка – бути хорошому врожаю.
  • Відлига цього дня вказує на вологе літо і поганий врожай.
  • Сильні південні вітри 18 січня передвіщають грозове літо, а заметіль приносить заметіль на Масницю.
  • Опівдні з-за хмар виглянуло сонце — чекайте на ранню весну.
  • Повний місяць цього дня обіцяє великий розлив річок навесні.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 17 січня 16.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 16 січня 15.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 15 січня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 