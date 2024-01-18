Прогноз погоди у Харкові на 18 січня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці очікується дрібний сніг, удень - дрібний дощ, який до вечора піде ще сильніше.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 січня очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень мокрий сніг з переходом у дощ.
Вночі та вранці туман, видимість 200 - 500 м; слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с.
Температура повітря: вночі 11–13° морозу, вдень підвищення до 2–4° тепла.
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День, який здається зовсім непідходящим для романтики, може стати ідеальним для тих, хто готовий до конкретних кроків та незабутніх пропозицій.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці очікується дрібний сніг, удень - дрібний дощ, який до вечора піде ще сильніше.
18 січня святкують День технічного обслуговування.
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