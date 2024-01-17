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17.01.2024  21:03   Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники вийшли на кригу, щоб навчити правил безпеки (відео)

З метою запобігання нещасних випадків, рятувальники продовжують проводити профілактичні рейди біля замерзлих річок та озер.

Наприклад, 17 січня фахівці ДСНС у співпраці з працівниками обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби, Нацполіції та представниками громади провели тренування з рятування людей, які опинилися під льодом, передає РЕДПОСТ.

Під час заходу рятувальники продемонстрували можливості техніки та обладнання для врятованих на водоймах, які використовується Харківським гарнізоном ДСНС. Водолази також практично відпрацювали дії з саморятування для людей, що провалилися під лід.

Крім цього, співробітники Головного управління провели профілактичний захід, спрямований на викладання рибалкам правил безпечної поведінки на кригі. Рятувальники також нагадали школярам про основні заходи безпеки на льоду та про товщину безпечного кригового покриву. Для дітей та дорослих фахівці ДСНС розповсюдили тематичні пам'ятки з корисною інформацією.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники виручили із смертельної небезпеки 7-річного хлопчика, який на надувних санчатах-тюбінгах потрапив на тонку кригу річки Уди.

 

Тэги:  дснс, харків
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