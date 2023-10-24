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24.10.2023  21:39   Дмитро Колонєй

Готуємо печиво «Пальці відьми» до Хелловіна

Рецепт смачного, але моторошного десерту.

Як приготувати печиво «Пальці відьми» до Хелловіна
 
Як пише РЕДПОСТ, до Хелловіна ще є час, тому наводимо рецепт ідеальної солодкої страви аби приготуватися до нього.
 

Печиво «Пальці відьми»

 

Продукти:

 

  • Мигдаль 30 шт.
  • Борошно 300 г
  • Олія вершкове 110 г
  • Яйце 1 шт.
  • Лікер апельсиновий 15 мл
  • Цукрова пудра 100 г
  • Розпушувач 1,5 ч. л.
  • Сіль 1 щіпка (краще взяти велику морську)

 

 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Розм'якшити олію
  2. Покласти його в миску.
  3. Додати цукрову пудру, яйце та лікер.
  4. Все це збити міксером.
  5. Додати розпушувач, сіль, частину борошна (200-250 г)
  6. Збити.
  7. На стіл висипати рештки борошна.
  8. На ньому швидко замісити тісто так, щоб воно не липло до рук.
  9. Загорнути тісто у харчову плівку
  10. Забрати на 20 хвилин у холодильник.
  11. Дістати тісто
  12. Нарізати його на 30 рівних частин.
  13. Сформувати з кожного шматочка пальці
  14. За допомогою ножа зробити зморшки на пальцях у місцях згину.
  15. З одного боку прикріпити майбутній ніготь-мигдаль
  16. Нафарбувати його червоним лаком - варенням.
  17. Розігріти духовку до 180 градусів.
  18. Застелити лист пергаментним папером або фольгою.
  19. Пальці викласти на лист.
  20. Відправити їх запікати 15-20 хвилин.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати червоний цитрусовий чай.

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Тэги:  рецепт, печиво, десерт, хеловін, борошно, олія, яйце
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