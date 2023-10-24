24.10.2023 21:39 Дмитро Колонєй
Готуємо печиво «Пальці відьми» до Хелловіна
Рецепт смачного, але моторошного десерту.
Як пише РЕДПОСТ
, до Хелловіна ще є час, тому наводимо рецепт ідеальної солодкої страви аби приготуватися до нього.
Печиво «Пальці відьми»
Продукти:
-
Мигдаль 30 шт.
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Борошно 300 г
-
Олія вершкове 110 г
-
Яйце 1 шт.
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Лікер апельсиновий 15 мл
-
Цукрова пудра 100 г
-
Розпушувач 1,5 ч. л.
-
Сіль 1 щіпка (краще взяти велику морську)
Покроковий рецепт приготування
-
Розм'якшити олію
-
Покласти його в миску.
-
Додати цукрову пудру, яйце та лікер.
-
Все це збити міксером.
-
Додати розпушувач, сіль, частину борошна (200-250 г)
-
Збити.
-
На стіл висипати рештки борошна.
-
На ньому швидко замісити тісто так, щоб воно не липло до рук.
-
Загорнути тісто у харчову плівку
-
Забрати на 20 хвилин у холодильник.
-
Дістати тісто
-
Нарізати його на 30 рівних частин.
-
Сформувати з кожного шматочка пальці
-
За допомогою ножа зробити зморшки на пальцях у місцях згину.
-
З одного боку прикріпити майбутній ніготь-мигдаль
-
Нафарбувати його червоним лаком - варенням.
-
Розігріти духовку до 180 градусів.
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Застелити лист пергаментним папером або фольгою.
-
Пальці викласти на лист.
-
Відправити їх запікати 15-20 хвилин.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати червоний цитрусовий чай.
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