    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 жовтня
25.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 жовтня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ.

харкыв

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 9 - 11° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Якщо перелітні птахи летять низько до землі, то зима буде ранньою та суворою.
  • Грім гримить — до безсніжної, теплої та короткої зими.
  • Місяць у колах — до посушливого літа.
  • У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками й за ними гадали, якою буде погода та врожай. Яскраві зорі обіцяли мороз; тьмяні – відлигу; сильне мерехтіння зірок синіми відтінками – сніг і зміну погоди; а якщо зірки палали – бути вітрам і сухому року.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 27 жовтня 26.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня 24.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 