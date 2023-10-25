Прогноз погоди у Харкові на 25 жовтня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 9 - 11° тепла.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначатимуть День української писемності та мови.
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