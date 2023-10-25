25.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 жовтня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 9 - 11° тепла.

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Народні прикмети

Якщо перелітні птахи летять низько до землі, то зима буде ранньою та суворою.

Грім гримить — до безсніжної, теплої та короткої зими.

Місяць у колах — до посушливого літа.

У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками й за ними гадали, якою буде погода та врожай. Яскраві зорі обіцяли мороз; тьмяні – відлигу; сильне мерехтіння зірок синіми відтінками – сніг і зміну погоди; а якщо зірки палали – бути вітрам і сухому року.