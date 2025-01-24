    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Ніжні та дієтичні курячі мафіни
24.01.2025  21:36   Дмитро Колонєй

Ніжні та дієтичні курячі мафіни

Смачна страва, яку зручно брати із собою на роботу, навчання або в дорогу.


Ніжні та дієтичні курячі мафіни
 
Як пише РЕДПОСТ, курячі мафіни - універсальна страва, яку можна використовувати як для швидкого перекушування, так і для повноцінного прийому їжі.
 

Курячі мафіни

 

Продукти:

 
  • 500 г курячого філе,
  • 1 цибулина,
  • 5 ст. вівсяних висівок,
  • 1 яйце,
  • 100 мл молока
  • спеції.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  • Збити курку з цибулею та яйцем у блендері до однорідності.
  • Залити висівки молоком.
  • Залишити на 15 хвилин.
  • Поєднати обидві маси.
  • Приправити до смаку.
  • Викласти в силіконові форми.
  • Випікати мафіни близько 30 хвилин у духовці при 180 градусах.

 

Тэги:  рецепт, курча, яйця, цибуля, м'ясо, молоко
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.06 Кулінарні рецепти Скумбрія на грилі з цибулею: аромат літа на тарілці 03.06 Кулінарні рецепти Смузі з сиром та бананом: корисно, смачно, швидко 29.05 Кулінарні рецепти Ароматні курячі ніжки в паніровці з чіпсів з сиром
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 