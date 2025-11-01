Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада

У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода. Після нічного дощу опадів не прогнозується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 листопада очікується хмарна погода. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 9 – 11° тепла.
