01.11.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада

У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода. Після нічного дощу опадів не прогнозується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 листопада очікується хмарна погода. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 9 – 11° тепла.

Народні прикмети

сльота і бруд на дорогах – морози настануть лише через місяць;

якщо птахи летять високо – снігу буде багато, а летять низько – до зими майже без снігу;

коли холодно й падає сніг – весна прийде пізно й буде суворою;

ясна і тепла погода – до лагідної зими;

перший сніг випав – лежатиме довго;

сильний вітер – узимку чекати на бурі й заметілі;

дощ або мряка – зима буде вологою та сніжною.