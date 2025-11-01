    
01.11.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада

У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода. Після нічного дощу опадів не прогнозується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 листопада очікується хмарна погода. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 9 – 11° тепла.

Народні прикмети

  • сльота і бруд на дорогах морози настануть лише через місяць;
  • якщо птахи летять високо снігу буде багато, а летять низько до зими майже без снігу;
  • коли холодно й падає сніг весна прийде пізно й буде суворою;
  • ясна і тепла погода до лагідної зими;
  • перший сніг випав лежатиме довго;
  • сильний вітер узимку чекати на бурі й заметілі;
  • дощ або мряка зима буде вологою та сніжною.
