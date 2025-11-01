01.11.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 1 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День сприятливий для аналізу минулого та планування майбутнього. Інтуїція підкаже вірний напрям, а нові знайомства можуть стати початком важливих змін.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей день допоможе Овнам знайти баланс між енергійністю та внутрішнім спокоєм. Варто уникати поспіху в рішеннях, особливо фінансових. У спілкуванні проявіть більше терпіння – це зміцнить стосунки з близькими. У другій половині дня можливі приємні новини або пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Не ігноруйте інтуїцію – вона сьогодні безпомилкова.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельці відчують потребу зосередитися на побутових питаннях і стабільності. День сприятливий для наведення порядку, як у справах, так і в думках. Можлива зустріч із людиною, яка надихне на зміни. Не бійтеся проявити ініціативу – навіть дрібний крок може дати великий результат. Вечір подарує спокій і гармонію.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сьогодні Близнюки відчують приплив творчої енергії. Це гарний момент, щоб розпочати нові проєкти або поділитися ідеями з однодумцями. Ваші слова матимуть вагу, тому використовуйте шанс переконати оточення. Уникайте зайвої метушні – вона виснажить. Приділіть час хобі чи навчанню – це допоможе відновити сили.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам варто прислухатися до внутрішнього голосу – він підкаже правильний шлях. Емоції можуть бути сильні, але краще не дозволяти їм керувати рішеннями. День сприятливий для родинного спілкування, домашніх справ і творчості. У другій половині дня можливий приємний сюрприз або підтримка від близької людини.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам сьогодні важливо діяти обдумано і не поспішати з висновками. На роботі можливі цікаві пропозиції, але варто зважити всі «за» і «проти». День підходить для самореклами та зміцнення авторитету. У справах серця — час говорити відверто. Вечір принесе натхнення і відчуття впевненості.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діви сьогодні зможуть реалізувати давні плани, якщо зосередяться на головному. Організованість і терпіння стануть вашими найкращими союзниками. Уникайте критики — як на свою адресу, так і щодо інших. Гарний день для навчання, роботи з документами та здорових звичок. Вечір подарує емоційний спокій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Для Терезів день буде насиченим подіями та новими знайомствами. З’явиться можливість покращити професійні перспективи або вирішити складну ситуацію. Не бійтеся проявляти ініціативу — оточення підтримає. У коханні можливі приємні несподіванки. Головне — зберігати рівновагу й уникати різких рішень.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони відчують потребу у відпочинку та самопізнанні. Не поспішайте з діями — краще прислухайтесь до своїх відчуттів. День підходить для роботи над помилками, внутрішніх висновків і планування. Можливий дзвінок або зустріч, яка змінить ваші погляди. Вечір сприятливий для спокою й усамітнення.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Для Стрільців цей день стане етапом натхнення та відкриттів. Успіх супроводжуватиме всі нові починання, особливо якщо ви діятимете чесно та з ентузіазмом. Гарний момент для налагодження ділових контактів і подорожей. Не забувайте про близьких — їх підтримка допоможе втримати рівновагу.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Козорогам варто приділити увагу роботі та фінансам. Ви зможете вирішити складне питання або отримати важливу пораду. День підходить для стабілізації ситуації та наведення порядку. Не бійтеся делегувати обов’язки — це лише підвищить вашу ефективність. Вечір краще провести в колі родини.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолії сьогодні можуть очікувати несподіваних подій, які змінять звичний хід справ. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви будете наполегливими. Це гарний день для переговорів, творчості та інтелектуальної діяльності. Варто уникати суперечок – енергію краще спрямувати на конструктив.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби відчують потребу в емоційному відновленні. День сприятливий для спілкування з близькими та духовних практик. Варто уникати надмірних навантажень – і фізичних, і психологічних. У другій половині дня можливі приємні новини або фінансове заохочення. Вечір подарує спокій і натхнення.