01.11.2024

1 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Міжнародний день вегана виник 1 листопада 1994 року, коли Веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.



Слово "веган" було утворене Дональдом Вотсоном з перших трьох і останніх двох букв англійського слова "vegetarian" (рус. "вегетаріанець", "вегетаріанський"). Цей термін почав використовуватися Веганським товариством, заснованим Уотсоном 1 листопада 1944 року у Лондоні. Вегани – це суворі вегетаріанці, які не тільки виключають зі свого раціону м'ясо та рибу, але виключають і будь-які інші продукти тваринного походження – яйця, молоко, мед тощо. Вегани не носять одяг зі шкіри, хутра, шерсті та шовку і, більше того, не користуються продуктами, що тестувалися на тваринах. Причини відмови можуть бути різними, але основна – це небажання бути причетним до вбивства тварин та жорстокого поводження з ними.

1 листопада день свого заснування відзначає Європейський союз – економічний та політичний союз, що об’єднує 27 незалежних держав-членів, розташованих у Європі.



ЄС бере свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі (ЄСВС) і Європейської економічної спільноти (ЄЕС), які сформувались з шести країн у 1957-му. У сучасному вигляді існує на основі Маастрихтського договору, підписаному 7 лютого 1992 року і чинному з 1 листопада 1993-го. Останній значний перегляд конституційних принципів ЄС затверджено в Лісабонській угоді, яка набула чинності у 2009 році. З юридичної точки зору в ЄС немає столиці, але де-факто таким є місто Брюссель, де базуються більшість інституцій Євросоюзу.

1 листопада за католицькою традицією відзначають День усіх святих. Історики часто вказують на язичницьке коріння свята. Справа в тому, що стародавні кельти вшановували померлих на свято Саймон, яке відзначали 1 листопада. Цей день присвячували врожаю та родичам, які вже відійшли в інший світ.



Пізніше церква вирішила витіснити язичницькі традиції й встановила на цей день традицію згадувати про померлих предків. У X столітті нова дата закріпилася в усіх християн західного обряду.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святих чудотворців Кузьми та Дем’яна.



За Юліанським календарем, 1 листопада православна церква вшановує перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського. Святого шанують як покровителя болгарського народу.



Кілька століть тому вважалося, що 1 листопада погань спускається на землю і починає лякати перехожих, відьми влаштовують шабаші. Люди хотіли відлякати злі сили, а тому самі вбиралися страхітливими персонажами, влаштовували галасливі ходи.



Здавна перший день листопада вважався проводами осені, зустріччю зими та відзначався всюди. Господарі присвячували день відпочинку, збиралися в компанії та розпивали пиво, розповідали різні байки та страшні історії.



А ось курям було не до веселощів – 1 листопада було прийнято їх різати. Обов'язково на Іванів день господині готували зі свіжого курячого м'яса суп-локшину, подавали смажену курку, а головною окрасою столу були курники – великі круглі закриті пироги, в яких шарами укладалася начинка: куряче м'ясо, цибуля, рис, відварені і дрібно порубані яйця. цьому кожен шар перекладався млинцями.

Що не можна робити:

з’ясовувати стосунки, бо сварки продовжаться до кінця року;

на ніч залишати білизну сушитися на вулиці;

відмовляти у милостині нужденним.

Також цього дня

У 609 році язичницький храм – Пантеон, збудований у Римі Марком Агриппою, був переосвячений як Церква всіх мучеників. Згодом ця дата в західних країнах (спочатку встановлена ​​Римсько-католицькою церквою, а пізніше прийнята і багатьма протестантськими деномінаціями) стала відзначатися як День усіх святих. Цього дня широко поширене поминання померлих, у Франції у т. ч. та у світському контексті. У низці західноєвропейських держав є вихідним днем.



1512 – вперше поглядам відвідувачів з'явився розпис склепіння Сікстинської капели роботи Мікеланджело.



1604 – у лондонському палаці Уайтхолл відбулася прем'єра трагедії Шекспіра «Отелло».



1834 – перша згадка у пресі про карткову гру покер, описану як гра човнярів Міссісіпі.



1894 – у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголосив про створення антидифтерійної сироватки.



1897 – студенти Туринського університету започаткували знаменитий італійський футбольний клуб «Ювентус».



1941 – відкрито міст між США та Канадою над Ніагарським водоспадом (Райдужний міст).



1952 – США виробляють вибух першої водневої бомби.



1962 – Харків став містом-мільйонником. У родині Марущака народився хлопчик. Для батьків, Андрія та Вікторії, він був первістком, а для міста – мільйонним мешканцем.



1973 – народилася Айшварія Рай Баччан, індійська актриса та фотомодель. Переможниця конкурсу "Міс світу" 1994 року.



1993 – Європейське Економічне Співтовариство перетворюється на Європейський Союз.



1998 – започатковано Європейський суд з прав людини.



2019 – до Конституції України були внесені зміни й закріплено стратегічний курс до набуття повноправного членства Українив ЄС та НАТО. Тоді свої голоси за це віддали 334 депутатів парламенту України.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян.

за Юліанським календарем: Агрипіна, Адріан, Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Єлизавета, Іван, Кузьма, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Сава, Сергій, Теодор, Уляна, Федір, Фелікс, Хома, Юліана, Яків, Ян.