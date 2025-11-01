    
01.11.2025  08:04   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбили 16 атак ворога

Оперативна ситуація по Харківщині на 1 листопада 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак в районі Вовчанська та у напрямках Вовчанських Хуторів, Дворічанського й Колодязного.
  • На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Петропавлівки, Піщаного та в бік Новоплатонівки, Новоосинового.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог посиленно атакує на Куп'янському напрямку Харківщини.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
