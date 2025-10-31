Ворог посиленно атакує на Куп'янському напрямку Харківщини

День обіцяє бути насиченим і динамічним. Зірки радять не втрачати пильності, адже важлива можливість може з’явитися раптово.

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.