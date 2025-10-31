    
Главная Новини Харкова Армія Ворог посиленно атакує на Куп'янському напрямку Харківщини
31.10.2025  17:23   Дмитро Колонєй

Ворог посиленно атакує на Куп'янському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 31 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника в районі Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Колодязного. Боєзіткнення тривають.
  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали 10 атак окупантів, ворог намагається прорватись у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Сім боєзіткнень тривають до цього часу.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав,  що родини Слобожанських «Скіфів» стали почесними гостями прем’єри опери Перголезі у Харкові.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
