Ворог посиленно атакує на Куп'янському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 31 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що родини Слобожанських «Скіфів» стали почесними гостями прем’єри опери Перголезі у Харкові.
День обіцяє бути насиченим і динамічним. Зірки радять не втрачати пильності, адже важлива можливість може з’явитися раптово.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Геловін.
