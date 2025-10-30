30.10.2025 17:31 Рита Парфенова

Родини Слобожанських «Скіфів» стали почесними гостями прем’єри опери Перголезі у Харкові

У Харкові відбулася прем’єра барокової опери Джованні Баттісти Перголезі «Гордий бранець». Серед глядачів — родини військових 5 Слобожанської бригади «Скіф» Нацгвардії України.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5 Слобожанську бригаду «Скіф» НГУ, в Харкові презентували барокову оперу Джованні Баттісти Перголезі «Гордий бранець». Це рідкісна постановка – навіть у світі опера виконується нечасто, а в Україні її ставлять уперше.

Як розповіла ректорка Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського Наталія Говорухіна, ноти опери було знайдено в Мілані. «Силами наших музикантів й композиторів партитура була адаптована під існуючий склад. В ролях – студенти ХНУМ імені І.П. Котляревського», – зазначила вона.

Ректорка додала, що на відміну від «Гордого бранця», популярною стала інтермедія «Служниця-пані», яку Перголезі створив, аби заповнити перерви між актами опери.

«Це опера, яка в Україні раніше ніколи не ставилася. Та взагалі й у світі вона нечасто звучить. Її ставлять передусім в Італії, на фестивалі у місті, де народився Перголезі. Режисери якраз і мають на меті відновлювати, популяризувати, демонструвати спадок композитора. Опер у Перголезі небагато, але й немало, якщо згадати, що він прожив лише 26 років», – розповіла Наталія Говорухіна.

За її словами, репетиції студентів, викладачів та симфонічного оркестру тривали пів року. За час війни університет уже поставив шість вистав.

На прем’єру «Гордого бранця» традиційно запросили гвардійців 5 Слобожанської бригади «Скіф» Нацгвардії України, а також родини загиблих, поранених та зниклих безвісти військових.

«Це той мінімум, який, окрім волонтерської допомоги, може зробити наш колектив, щоб подякувати гвардійцям за збереження українського Харкова, за можливість навчатися і творити», – підкреслила ректорка.

Вона зазначила, що співпраця університету та «Скіфів», яка розпочалася ще до повномасштабного вторгнення, під час війни лише зміцнилася. «Ми намагаємось запрошувати гвардійців на прем’єри всіх наших студентських вистав і концертних програм. Ми розуміємо, що у вас майже немає вільного часу, що 20–30 чоловік не можуть кинути бойові позиції, щоб приїхати на концерт, послухати музику та відпочити. Але ми згадали про родини гвардійців – так розпочався новий етап нашої співпраці», – додала пані Наталія.

Позитивний ефект таких ініціатив відзначили й офіцери відділення соціального супроводу бригади. «Спочатку нам здавалося, що запрошувати батьків, дружин і дітей полеглих бійців на подібні заходи може бути недоречно. Але ми помилялися: мистецтво допомагає родинам відволіктися від болю, лікує і повертає до життя», – розповіла начальниця відділення підполковник Олена Коноваленкова.

За її словами, навіть якщо на виставу приходить лише кілька родин або кілька військових, це вже має велике значення. «Усі разом вони відволікаються від буденності, насолоджуються музикою і відчувають, що суспільство про них пам’ятає», – підсумувала офіцерка.

