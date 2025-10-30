    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники наводять лад та роблять безпечнішими зелені зони Харкова
30.10.2025  17:16   Дмитро Колонєй

Комунальники наводять лад та роблять безпечнішими зелені зони Харкова

Стало відомо, якими роботами займаються фахівці СКП «Харківзеленбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, озеленювачі Харкова упорядковують зелені зони в усіх районах міста й протягом минулого тижня:
  • вивезли понад 700 куб. м листя
  • обрізали небезпечні гілки на 60 деревах.
  • продовжували підготовку квітників до морозів,
  • ремонтували дитячі майданчики тощо.

