30.10.2025 16:59 Рита Парфенова

У Харкові відновлюють пошкоджений житловий будинок на вулиці Ахієзерів (фото)

У Салтівському районі тривають роботи з відновлення житлового фонду. Фахівці ремонтують будинок, який зазнав значних руйнувань під час обстрілів.

У Салтівському районі Харкова продовжується відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

На вулиці Ахієзерів фахівці відбудовують зруйновані тримальні елементи та конструкції двох під’їздів багатоквартирного житлового будинку.

Триповерхова будівля зазнала серйозних ушкоджень – частково зруйновано вертикальні опори, перекриття, сходи, перегородки, підлогу та вікна. Також пошкоджено оздоблення фасаду і внутрішніх приміщень, балкони й інженерні мережі.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, проєкт передбачає повне відновлення конструкцій і комунікацій із використанням енергоефективних технологій та заходів термомодернізації.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов пояснив необхідність відновлення житлового фонду вже зараз. У Харкові безперервно тривають роботи з відновлення будинків, пошкоджених унаслідок ворожих обстрілів.