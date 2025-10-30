    
30.10.2025  16:51   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбили шість штурмів росіян

Оперативна ситуація по Харківщині на 30 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.
  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів, ще три боєзіткнення тривають. Ворог намагається прорватись у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Угрупованні обʼєднаних сил спростували інформацію росіян про оточення українських підрозділів на Харківщині.

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
