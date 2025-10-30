30.10.2025 16:51 Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбили шість штурмів росіян

Оперативна ситуація по Харківщині на 30 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів, ще три боєзіткнення тривають. Ворог намагається прорватись у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

