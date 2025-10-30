30.10.2025 13:20 Віталій Хіневич

Ігор Терехов пояснив, чому потрібно відновлювати житловий фонд вже зараз

Відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів, безперервно триває в Харкові.



Про це міський голова Ігор Терехов розповів під час дискусії в рамках проєкту «Нова країна», реалізованого інформаційним порталом «LB.ua», передає РЕДПОСТ.

Мер наголосив, що таке завдання стоїть перед українськими містами вже зараз, під час повномасштабної війни, і не може бути відкладеним. Так, з 2022 року в Харкові за кошти бюджету міської територіальної громади та субвенцій було відновлено близько 4 тис. пошкоджених будинків, в т. ч. приватних.

«Відбудова необхідна передусім нашим людям. І цим питанням треба займатися вже сьогодні, а не відкладати на повоєнний час. Людям потрібне житло, лікарні, безпечні простори для навчання дітей. Лише тоді вони залишатимуться в містах, а не виїжджатимуть», - наголосив Ігор Терехов.

Окремо міський голова розповів про проєкт муніципального житла, який розробляється міською владою спільно з урядом Німеччини.

«Зараз у Харкові проживає 208 тис. вимушених переселенців. Ще 160 тис. харків’ян залишилися без даху над головою через збройну агресію рф. І всім цим людям потрібне житло. Саме тому ми вже зараз переймаємо досвід Німеччини з будівництва муніципального житла», - зазначив Ігор Терехов.

