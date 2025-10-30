30.10.2025 13:43

Підліткова драма у Харкові закінчилась жахом: хлопець не поділив дівчину та вбив й розчленував суперника

Підлітку інкримінують умисне вбивство через особистий конфлікт. Після злочину він намагався приховати тіло. Справу передано до Індустріального районного суду Харкова.

До Індустріального районного суду м. Харкова скеровано обвинувальний акт щодо 17-річного підлітка, якого підозрюють в умисному вбивстві ровесника. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За версією слідства, увечері 12 липня 2025 року між двома юнаками у лісосмузі в Індустріальному районі виникла сварка. Причиною конфлікту стали ревнощі до дівчини та давні особисті образи. Під час суперечки підозрюваний дістав ніж і наніс опоненту численні удари, від яких той загинув на місці.

Після скоєного хлопець залишив тіло на місці події, але згодом повернувся туди разом із дівчиною, якій розповів про злочин. У її присутності він розчленував тіло, частину решток заховав, а решту викинув у колектор. Щоб знищити докази, юнак спалив одяг, у якому був під час злочину.

Під час слідства дівчина підтвердила, що підозрюваний неодноразово висловлював наміри «помститися» загиблому. Вона перебувала у шоковому стані й не змогла одразу повідомити про вчинене, але пізніше надала докладні свідчення та допомогла знайти тіло.

Правоохоронці затримали хлопця відповідно до ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Харківської обласної та Немишлянської окружної прокуратур, а досудове розслідування проводили слідчі ГУНП у Харківській області.

