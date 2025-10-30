    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Підліткова драма у Харкові закінчилась жахом: хлопець не поділив дівчину та вбив й розчленував суперника
30.10.2025  13:43   

Підліткова драма у Харкові закінчилась жахом: хлопець не поділив дівчину та вбив й розчленував суперника

Підлітку інкримінують умисне вбивство через особистий конфлікт. Після злочину він намагався приховати тіло. Справу передано до Індустріального районного суду Харкова.

У Харкові перед судом постане 17-річний хлопець, обвинувачений у жорстокому вбивстві

До Індустріального районного суду м. Харкова скеровано обвинувальний акт щодо 17-річного підлітка, якого підозрюють в умисному вбивстві ровесника. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За версією слідства, увечері 12 липня 2025 року між двома юнаками у лісосмузі в Індустріальному районі виникла сварка. Причиною конфлікту стали ревнощі до дівчини та давні особисті образи. Під час суперечки підозрюваний дістав ніж і наніс опоненту численні удари, від яких той загинув на місці.

У Харкові перед судом постане 17-річний хлопець, обвинувачений у жорстокому вбивстві

Після скоєного хлопець залишив тіло на місці події, але згодом повернувся туди разом із дівчиною, якій розповів про злочин. У її присутності він розчленував тіло, частину решток заховав, а решту викинув у колектор. Щоб знищити докази, юнак спалив одяг, у якому був під час злочину.

Під час слідства дівчина підтвердила, що підозрюваний неодноразово висловлював наміри «помститися» загиблому. Вона перебувала у шоковому стані й не змогла одразу повідомити про вчинене, але пізніше надала докладні свідчення та допомогла знайти тіло.

Правоохоронці затримали хлопця відповідно до ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Харківської обласної та Немишлянської окружної прокуратур, а досудове розслідування проводили слідчі ГУНП у Харківській області.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові підлітка підозрюють у вбивстві людини.
Тэги:  вбивство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.10 Надзвичайні події До 12 років увʼязнення засуджено мешканця Богодухова за вбивство з гранатою 27.10 Надзвичайні події У Харкові чоловік під час застілля вбив знайомого ножем 26.10 Надзвичайні події Окупанти вбили жінку під час обстрілу мирних селищ Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 