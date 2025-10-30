    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області під час російських атак поранено двох людей (фото)
30.10.2025  13:13   Рита Парфенова

У Харківській області під час російських атак поранено двох людей (фото)

Унаслідок авіаудару по Куп’янському району та влучання FPV-дрона в Ізюмському районі постраждали чоловік і жінка. Прокуратура розслідує факти воєнних злочинів.

У Харківській області під час авіаудару та атаки FPV-дрона постраждали двоє людей

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 29 жовтня близько 17:00 окупанти завдали авіаційного удару по селу Старовірівка Куп’янського району. За даними слідства, пошкоджено адміністративну будівлю та кілька домоволодінь місцевих мешканців.

У Харківській області під час авіаудару та атаки FPV-дрона постраждали двоє людей

Цього ж дня під удар потрапило й село Піски-Радьківські Ізюмського району – там зафіксовано влучання, ймовірно, FPV-дрона в цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху 48-річний водій отримав поранення, а 46-річна пасажирка зазнала гострої стресової реакції та акубаротравми.

У Харківській області під час авіаудару та атаки FPV-дрона постраждали двоє людей

За фактами чергових воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво здійснюють Куп’янська та Ізюмська окружні прокуратури Харківської області.

У Харківській області під час авіаудару та атаки FPV-дрона постраждали двоє людей

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби російська армія атакувала населені пункти Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів.
 
У Харківській області під час авіаудару та атаки FPV-дрона постраждали двоє людей
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.10 Надзвичайні події Подружжя з Харківщини дістало поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона 29.10 Надзвичайні події Два автомобілі пошкоджено внаслідок удару дрона по Руській Лозовій на Харківщині (оновлено, фото) 29.10 Надзвичайні події На Харківщині після атаки дронів знищено склад продукції – справу передано прокуратурі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 