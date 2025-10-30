У Харківській області під час російських атак поранено двох людей (фото)

Унаслідок авіаудару по Куп’янському району та влучання FPV-дрона в Ізюмському районі постраждали чоловік і жінка. Прокуратура розслідує факти воєнних злочинів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 29 жовтня близько 17:00 окупанти завдали авіаційного удару по селу Старовірівка Куп’янського району. За даними слідства, пошкоджено адміністративну будівлю та кілька домоволодінь місцевих мешканців.
Цього ж дня під удар потрапило й село Піски-Радьківські Ізюмського району – там зафіксовано влучання, ймовірно, FPV-дрона в цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху 48-річний водій отримав поранення, а 46-річна пасажирка зазнала гострої стресової реакції та акубаротравми.
За фактами чергових воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво здійснюють Куп’янська та Ізюмська окружні прокуратури Харківської області.
