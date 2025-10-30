    
30.10.2025  12:55   Віталій Хіневич

Екологи назвали збитки від ворожого обстрілу лікарні в Харківській області

У результаті обстрілів та подальшої пожежі, яка виникла на місці руйнування, відбулося забруднення атмосферного повітря продуктами горіння.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.
 
Викиди шкідливих речовин у повітря стали причиною завдання шкоди навколишньому природному середовищу.
 
«Фахівці вже провели розрахунки, які дозволили оцінити масштаби екологічних втрат від цього інциденту. За попередніми даними, розмір збитків, заподіяних довкіллю внаслідок пожежі в інфекційному відділенні КНП "Золочівська лікарня", становить щонайменше 130 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
