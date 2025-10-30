У Харкові вшанували пам’ять захисника України Олександра Чорненького (фото)

У Харківському ліцеї №161 «Імпульс» у Немишлянському районі відкрили меморіальну дошку на честь полеглого воїна Збройних сил України Олександра Чорненького.
Під час відкриття меморіальної дошки голова Немишлянської районної адміністрації Тетяна Мироненко наголосила, що подвиг кожного героя має залишитися в пам’яті поколінь і стати прикладом мужності та любові до Батьківщини для учнів ліцею.
Після церемонії присутні поклали квіти до пам’ятного знаку та вшанували загиблого хвилиною мовчання.
