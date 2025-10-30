    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові вшанували пам’ять захисника України Олександра Чорненького (фото)
30.10.2025  12:39   Рита Парфенова

У Харкові вшанували пам’ять захисника України Олександра Чорненького (фото)

У Харківському ліцеї №161 «Імпульс» у Немишлянському районі відкрили меморіальну дошку на честь полеглого воїна Збройних сил України Олександра Чорненького.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
На урочистій церемонії зібралися представники районної влади, рідні, друзі, педагоги та мешканці громади, щоб вшанувати пам’ять випускника навчального закладу, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії.
 
Під час відкриття меморіальної дошки голова Немишлянської районної адміністрації Тетяна Мироненко наголосила, що подвиг кожного героя має залишитися в пам’яті поколінь і стати прикладом мужності та любові до Батьківщини для учнів ліцею.

Після церемонії присутні поклали квіти до пам’ятного знаку та вшанували загиблого хвилиною мовчання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківському ліцеї відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України.
 
