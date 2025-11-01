    
01.11.2025  08:35   Дмитро Колонєй

Побутові пожежі забрали життя чотирьох мешканців Харкова

Оперативна ситуація по Харкову та області на 1 листопада 2025 року від ДСНС.


Як повдомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 31 жовтня по 1 листопада 2025 року харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів:
  • 8 – на ліквідацію пожеж;
  • 3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  • 6 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.
За добу на побутових пожежах в місті Харкові загинуло 4 людини.
 
  • Вранці 31 жовтня 2025 року о 06:39 стало відомо про пожежу у приватному житловому будинку на 4-х господарів у Новобаварському районі. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив 2 кімнати на площі 40 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб: 44-річного чоловіка та 41-річної жінки. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Причина виникнення пожежі встановлюється.
  • Ввечорі спалахнула пожежа в квартирі в Салтівському районі. Горіли домашні речі на площі 1 м кв. На місці пожежі знайдео труп жінки 1952 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється.
  • Необережне поводження з вогнем призвело до нічної пожежі в Шевченківському районі. Палала квартира на шостому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Горіли домашні речі на площі 40 м кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 49-річного чоловіка. 
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
