01.11.2025 08:35 Дмитро Колонєй

Побутові пожежі забрали життя чотирьох мешканців Харкова

Оперативна ситуація по Харкову та області на 1 листопада 2025 року від ДСНС.



Побутові пожежі забрали життя чотирьох мешканців Харкова



Як повдомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 31 жовтня по 1 листопада 2025 року харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів:

8 – на ліквідацію пожеж;

3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

6 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

За добу на побутових пожежах в місті Харкові загинуло 4 людини.

Вранці 31 жовтня 2025 року о 06:39 стало відомо про пожежу у приватному житловому будинку на 4-х господарів у Новобаварському районі. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив 2 кімнати на площі 40 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб: 44-річного чоловіка та 41-річної жінки. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Ввечорі спалахнула пожежа в квартирі в Салтівському районі. Горіли домашні речі на площі 1 м кв. На місці пожежі знайдео труп жінки 1952 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Необережне поводження з вогнем призвело до нічної пожежі в Шевченківському районі. Палала квартира на шостому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Горіли домашні речі на площі 40 м кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 49-річного чоловіка.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram