Загарбники гатили КАБами та безпілотниками по селищах двох районів Харківщини

В этот день

Гороскоп на 1 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятливий для аналізу минулого та планування майбутнього. Інтуїція підкаже вірний напрям, а нові знайомства можуть стати початком важливих змін.

Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода. Після нічного дощу опадів не прогнозується.