    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Загарбники гатили КАБами та безпілотниками по селищах двох районів Харківщини
01.11.2025  08:53   Дмитро Колонєй

Загарбники гатили КАБами та безпілотниками по селищах двох районів Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 1 листопада 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулої доби від ворожих ударів потраждали 4 населені пункти Харківської області.
 
Медики надали допомогу
  • 61-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в с. Тищенківка Кіндрашівської громади 26 жовтня, та
  • 50-річній жінці, яка зазнала травм внаслідок обстрілу в с. Курилівка 30 жовтня. 
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 2 КАБ;
  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 fpv-дрон;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).
 
в Ізюмському районі
  • пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
 
у Лозівському районі пошкоджено
  • скління вікон навчального закладу (с. Самійлівка),
  • залізнична інфраструктура (м. Лозова).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій
  • за добу прийняв 206 людей.
  • залишилися 38 людей.
  • всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 10206 людей.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що побутові пожежі забрали життя чотирьох мешканців Харкова.
 
