01.11.2025 08:53 Дмитро Колонєй
Загарбники гатили КАБами та безпілотниками по селищах двох районів Харківщини
Оперативна ситуація по Харківщині на 1 листопада 2025 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом минулої доби від ворожих ударів потраждали 4 населені пункти Харківської області.
Медики надали допомогу
-
61-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в с. Тищенківка Кіндрашівської громади 26 жовтня, та
-
50-річній жінці, яка зазнала травм внаслідок обстрілу в с. Курилівка 30 жовтня.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
2 КАБ;
-
5 БпЛА типу «Герань-2»;
-
1 fpv-дрон;
-
2 БпЛА (тип встановлюється).
в Ізюмському районі
-
пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
у Лозівському районі пошкоджено
-
скління вікон навчального закладу (с. Самійлівка),
-
залізнична інфраструктура (м. Лозова).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій
-
за добу прийняв 206 людей.
-
залишилися 38 людей.
-
всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 10206 людей.
