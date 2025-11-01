01.11.2025 11:00 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 листопада

Наскільки небезпечний рівень радіації у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 1 листопада 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Золочів - 11

Харків - 13

Богодухів - 12

Коломак - 12

Великий Бурлук - 13

Печеніги - 13

Слобожанське - 15

Куп’янськ -

Берестин - 12

Лозова - 14

Ізюм - 15

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

