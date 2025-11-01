Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 листопада

Наскільки небезпечний рівень радіації у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 1 листопада 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 31 жовтня 2025 року.
Комментариев: 0
День сприятливий для аналізу минулого та планування майбутнього. Інтуїція підкаже вірний напрям, а нові знайомства можуть стати початком важливих змін.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода. Після нічного дощу опадів не прогнозується.
Міжнародний день вегана виник 1 листопада 1994 року, коли Веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.
влажность:
давление:
ветер: