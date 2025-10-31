31.10.2025 09:25 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 31 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 31 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків - 13

Золочів - 13

Богодухів - 12

Коломак - 14

Великий Бурлук - 10

Печеніги - 11

Слобожанське - 14

Куп’янськ -

Берестин - 10

Лозова - 13

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

