31.10.2025 08:55 Віталій Хіневич
Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів Харківської області
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.
У сел. Великий Бурлук постраждав 78-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 56-річна жінка.
Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в с. Козача Лопань Дергачівської громади 29 жовтня.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
5 КАБ;
-
8 БпЛА типу «Герань-2»;
-
2 fpv-дрони;
-
2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нечволодівка), багатоквартирний і приватний будинки, гараж, 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук), автомобіль (с. Тамарганівка), 6 приватних, будинків, 2 господарчі споруди (с. Підсереднє);
-
у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка);
-
у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (с. Орілька), приватний будинок, електромережі (с. Хижняківка);
-
у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 132 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.
Комментариев: 0