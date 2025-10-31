    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів Харківської області
31.10.2025  08:55   Віталій Хіневич

Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У сел. Великий Бурлук постраждав 78-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 56-річна жінка.
 
Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в с. Козача Лопань Дергачівської громади 29 жовтня.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 5 КАБ;
  • 8 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нечволодівка), багатоквартирний і приватний будинки, гараж, 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук), автомобіль (с. Тамарганівка), 6 приватних, будинків, 2 господарчі споруди (с. Підсереднє);
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка); 
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (с. Орілька), приватний будинок, електромережі (с. Хижняківка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 132 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли на Харківщині знеструмлено громади.
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
