02.11.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада

У Харкові цього дня сонце майже не проглядатиме крізь хмари. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 9 – 14° тепла.

Народні прикмети

якщо хмари рухаються проти вітру – наближається снігопад;

почути крик снігурів – незабаром ударить мороз;

похмуре небо – до відлиги;

сніг випав на суху землю – до потепління;

іній вкриває дерева – наступного року врожай буде слабким;

сосни чи ялини рясно скидають голки – сніг прийде рано;

дорога мокра та брудна – до грудня триматиметься тепла погода.