Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада

У Харкові цього дня сонце майже не проглядатиме крізь хмари. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 9 – 14° тепла.
