    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада
02.11.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада

У Харкові цього дня сонце майже не проглядатиме крізь хмари. Опадів не передбачається.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 9 – 14° тепла.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Народні прикмети

  • якщо хмари рухаються проти вітру наближається снігопад;
  • почути крик снігурів незабаром ударить мороз;
  • похмуре небо до відлиги;
  • сніг випав на суху землю до потепління;
  • іній вкриває дерева наступного року врожай буде слабким;
  • сосни чи ялини рясно скидають голки сніг прийде рано;
  • дорога мокра та брудна до грудня триматиметься тепла погода.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада 31.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 31 жовтня 30.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 30 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 