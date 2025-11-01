01.11.2025 20:00 Дмитро Колонєй
Яким буде листопад на Харківщині: прогноз фахівців
Чим відзначиться останній місяць осені на Харківщині.
, за довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, у нинішньому листопаді середня місячна температура повітря передбачається
від 1,6 до 7,5 градуса тепла. Це на 1–2 градуси вище за норму, в східних областях — норма і повсюдно температура нижча на 4-5 градусів, ніж у жовтні.
За словами керівниці відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталії Голені
перша декада листопада буде теплою, на рівні жовтня: вдень 8–13 градусів тепла, вночі у більшості областей без „мінусів“, 0–6 градусів тепла
у третій декаді можливе похолодання, температурний фон прогнозується близьким до норми на сході і вищим у інших регіонах. Найбільше перевищення середньої температури понад норму очікується у західних областях. Сніг у найближчий тиждень листопада не випаде, а в подальшому можливий. Стійкого снігового покриву не повинно бути, вже не перший рік справжня зима зі снігом в Україну не завжди приходить і в грудні.
На Харківщині
Пперший тиждень листопада буде теплим і сухим, але хмарним. Температура вдень +12–16 градусів, уночі +5–8. Від 9 до 12 числа на сході, як і на більшій частині України, відчуватиметься холодний подих Арктики: вдень +2–4 градуси тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу.
Надалі природа востаннє в цьому році потішить теплом, температура повітря підвищиться на кілька днів одразу на 8–10 градусів. І це вже все, поступово холодатиме, почнуться дощі, можливий невеликий мокрий сніг.
Завершиться листопад похмуро і прохолодно, але без морозів. Максимум температури вдень складе +4 градуси, вночі +1.
Таким чином початок і середина листопада передбачаються більш теплими і сухими, ніж завершення місяця, а незначний сніг можливий ближче до грудня.
