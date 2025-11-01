01.11.2025 19:18 Дмитро Колонєй

Фіаско харківського наркоділка: ділеру загрожує великий тюремний строк

Стало відомо, як облаштував свій злочинний бізнес харківський мешканець та де продавав заборонені речовини.

У Харкові затримали 43-річного містянина за збут наркотиків, передає РЕДПОСТ . Чоловік двічі придбав психотропну речовину PVP, а потім перепродав її за тисячу гривень в Індустріальному районі міста.

Відкрито кримінальне провадження. Чоловіку оголошено підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як у Харківській області виявили угруповання наркоторговців.