    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Фіаско харківського наркоділка: ділеру загрожує великий тюремний строк
01.11.2025  19:18   Дмитро Колонєй

Фіаско харківського наркоділка: ділеру загрожує великий тюремний строк

Стало відомо, як облаштував свій злочинний бізнес харківський мешканець та де продавав заборонені речовини.

У Харкові затримали 43-річного містянина за збут наркотиків, передає РЕДПОСТ. Чоловік двічі придбав психотропну речовину PVP, а потім перепродав її за тисячу гривень в Індустріальному районі міста. 
 
Відкрито кримінальне провадження. Чоловіку оголошено підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як у  Харківській області виявили угруповання наркоторговців.
 
