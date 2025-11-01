Комунальники Харкова прибрали та вивезли більше двох тисяч кубометрів опалого листя

До прибирання міста долучилися працівники шости підприємств Харкова.
1,3 комунальників й 117 одиниць техніки у всіх районах міста впорядковували
День сприятливий для аналізу минулого та планування майбутнього. Інтуїція підкаже вірний напрям, а нові знайомства можуть стати початком важливих змін.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода. Після нічного дощу опадів не прогнозується.
Міжнародний день вегана виник 1 листопада 1994 року, коли Веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.
