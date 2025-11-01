    
01.11.2025  18:43   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова прибрали та вивезли більше двох тисяч кубометрів опалого листя

До прибирання міста долучилися працівники шости підприємств Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ у Харкові відбулося масове прибирання міста від опалого листя, у якому взяли участь працівники комунальних підприємств 
  • «Шляхрембуд»
  • «Харківський метрополітен»,
  • «Салтівське трамвайне депо»,
  • «Харків-Сигнал»,
  • «Тролейбусне депо №2»,
  • «Тролейбусне депо №3» 

1,3 комунальників й 117 одиниць техніки у всіх районах міста впорядковували 

  • двори, 
  • зелені зони, 
  • тротуари та 
  • території вздовж доріг.
За підсумками толоки було вивезено понад 2,5 тис. куб. 
 
