У харківському метро відкрили для обслуговування пасажирів станцію "Перемога"

Станція харківської підемки працює у звичайному режимі.
Станцію метро «Перемога» відкрита для обслуговування пасажирів з 18:00, передає РЕДПОСТ.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagra
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що станцію метрполітена "Перемога" закрита та працює тільки у режимі укриття.
Комментариев: 0
День сприятливий для аналізу минулого та планування майбутнього. Інтуїція підкаже вірний напрям, а нові знайомства можуть стати початком важливих змін.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода. Після нічного дощу опадів не прогнозується.
Міжнародний день вегана виник 1 листопада 1994 року, коли Веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.
влажность:
давление:
ветер: