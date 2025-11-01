    
01.11.2025  18:09   Дмитро Колонєй

У харківському метро відкрили для обслуговування пасажирів станцію "Перемога"

Станція харківської підемки працює у звичайному режимі.


Станцію метро «Перемога» відкрита для обслуговування пасажирів з 18:00, передає РЕДПОСТ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що станцію метрполітена "Перемога" закрита та працює тільки у режимі укриття.   

